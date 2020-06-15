Готовился к нападению? У расстрелявшего полицейских в Москве найдена тетрадь с молитвами

В распоряжении 5-tv.ru оказались фото тетради с молитвами, которая принадлежала 24-летнему Ратмиру Галаеву. Он расстрелял полицейских в центре Москвы вечером 15 июня. Сейчас в квартире стрелка проводятся обыски. На снимках видно, что в тетради записано множество обращений к Аллаху с просьбами «ускорить встречу», также он просил у высших сил помощи для атаки. Кроме того, в телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских. Иными словами, Галаев тщательно готовился к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

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Обнаруженные во время обысков тетради и записи в телефоне Галаева вероятно станут для полицейских первым звеном в расследовании причин нападения на правоохранителей. Прежде можно было лишь гадать, что послужило толчком для жутких действий, опираясь на показания свидетелей стрельбы. Многие говорили, что молодой человек открыл огонь внезапно, без причины, проходя возле наряда ДПС.

Стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, инспекторы ДПС в районе дома 156 остановили за нарушение ПДД машину такси. В определенный момент, идущий мимо мужчина начал стрелять в стражей порядка.

Автоинспекторы, согласно Федеральному закону «О полиции», применили в ответ табельное оружие. В результате злоумышленник был задержан тяжело ранеными стражами порядка. По неподтвержденным данным, нападавший мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, поведал, что Ратмир Галаев может быть связан с религиозной сектой. Это информацию следователи сейчас изучают.

ВКонтакте @Ратмир Галаев

Получившие ранения полицейские доставлены в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском поле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Галаев также был доставлен в больницу, но, по неподтвержденной информации, после скончался от полученных ранений в результате ответного огня. Тем временем в СК сообщают, что он жив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».