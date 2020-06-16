Кузбасс стал лидером по объемам строительных работ среди регионов Сибири
На Кемеровскую область приходится почти четверть общего объема строительства в Сибирском федеральном округе
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Кузбасс стал лидером по строительству в Сибирском федеральном округе. Несмотря на пандемию, в регионе завершают возведение сразу двух спортивных комплексов, кассационного суда и президентского кадетского училища. Сегодня объекты лично проинспектировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
«Мы перевели строительную отрасль на круглосуточный режим работы. Я поставил задачу в полтора раза увеличить объем выполнения строительных работ. И наши строители не подвели. Это действительно так. Наша строительная индустрия показывает результаты в полтора раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщил Сергей Цивилев.
По данным Сибирского окружного информационного центра, сейчас на Кузбасс приходится почти четверть общего объема строительства в Сибири.
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