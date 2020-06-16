Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило пятнадцать миллионов

По данным оперативного штаба, еще почти десять тысяч россиян вылечились от COVID-19. Всего из больниц выписали около 300 тысяч человек. Количество новых инфицированных за последние сутки не превысило девяти тысяч. Число тестов на коронавирус, проведенных в России, уже больше 15 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве с сегодняшнего дня вводится второй этап снятия ограничений. В столице возобновят работу агентства недвижимости, рекламные, финансовые и лизинговые компании. Кроме того, владельцам кафе и ресторанов разрешили открыть летние веранды, но при соблюдении посетителями безопасной дистанции.