Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии, саммит «астанинской тройки» и иранскую ядерную сделку

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Главы МИД РФ и Ирана провели переговоры в Москве.

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Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Глава МИД Ирана — один из первых гостей в Москве после пандемии. Встреча прошла в очном формате. Министры обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе и, в частности, обстановку в Сирии. Речь идет об организации саммита «астанинской тройки», который был отложен из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В повестке и другие важные темы, включая иранскую ядерную сделку. Лавров заявил, что Россия будет противостоять любым попыткам расшатать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе в Совете безопасности ООН.

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