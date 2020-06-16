Об идеальном браке мечтает добрая половина человечества. Многие пытаются подобрать идеального партнера по знаку зодиака, имени и особенностям характера. Социальная психология тоже не остается в стороне и предлагает выбирать вторую половину, исходя из совместимости типов поведения. Психолог и психотерапевт Елена Сюр рассказала Дни.ру, кто такие Альфы, Беты, Гаммы и Омеги и как они сочетаются.

Четыре вышеперечисленных слова на самом деле являются буквами греческого алфавита. Так же, как и в алфавите, на первом месте находится Альфа — лидер и добытчик, а на последнем — Омега, жертва и страдалец. По мнению, психолога эти два типа никогда не смогут создать гармоничный союз, в отличие от Альфы, Беты и Гаммы — трех первых литер греческой азбуки.

Альфа — Альфа

Это союз двух сильных и самодостаточных лидеров. В такой паре никто не занимается выяснением отношений, потому что оба основывают свой брак на взаимном уважении и признании. Две Альфы не станут соперничать за установление верховенства — они оба главные. В сочетании с высоким интеллектом, союз такой пары получается прочным. Классическим примером являются Алла Пугачева и Максим Галкин.

Мужчина-Альфа — женщина-Бета

Женщина-Бета — это вечный двигатель. Ей все время нужно что-то делать, совершать и достигать. Если на ее пути попадется соперник Альфа, с которым она будет бороться за признание, то взрыва не избежать. Однако в браке этот союз получается гармоничным, так как мужчина-Альфа старается проявлять благородство и снисходительность по отношению к своей партнерше-Бете. Примером такого союза являются Иосиф Пригожин и Валерия.

Мужчина-Альфа — женщина-Гамма

С точки зрения патриархальной модели семьи, эти отношения самые идеальные. Здесь, в соответствии с гендерными ролями, мужчина — добытчик и воин, а женщина — хранительница домашнего очага. Классическим примером Гаммы является Наташа Ростова в замужестве за Пьером Безуховым. Как известно, она нашла себя в воспитании детей и поддержке мужа-Альфы. Призвание Гаммы — полностью посвятить себя супругу и семье. В качестве примера можно привести семейный союз Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.

Мужчина-Гамма — женщина-Альфа

Представителей этих типов поведения связывают сложные отношения. Женщина-Альфа всегда будет подавлять своего супруга бешеной энергией и стремлениями к новым свершениям. В этих обстоятельствах мужчина-Гамма либо будет подстраиваться, либо всячески мешать своей избраннице штурмовать вершины и унижать ее. Вполне возможно, что женщина-Альфа рано или поздно уйдет от такого мужчины или откажется от своего предназначения.

Психолог советует не ломать себя и не подстраиваться под своего партнера. По ее мнению, от себя убежать нельзя, поэтому несвойственная человеку модель поведения, в конечном итоге, заставит его страдать. Кому-то предначертано быть хранительницей домашнего очага, а кто-то должен создавать и воплощать смелые проекты. Смысл в том, чтобы найти того, с кем действительно можно быть самим собой, и построить счастливый и прочный союз.