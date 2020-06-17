Никакого насилия: Трамп подписал указ о реформировании полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформировании полиции с целью избежать повторения волны протестов, возникающих, в частности, из-за неправомерных действий правоохранителей, передает ТАСС.

На церемонии подписания документа в Белом доме во вторник, 16 июня, Трамп отметил, что только благодаря нововведениям полиция США сможет действовать по самым высоким стандартам. В том числе, они позволят снизить уровень недопонимания между гражданами и полицейскими.

Вопреки расхожему мнению, что финансирование структуры существенно сократится, Дональд Трамп заявил обратное. По его словам, Америка нуждается в сильных полицейских, чему явно не способствует сокращение расходов.

В числе прочего, глава США похвалил правоохранителей, отметив, что только за последние несколько лет уровень преступности в стране существенно снизился. Однако тут же добавил, что нередко блюстители порядка переходят границы разумного, оказывая излишнее давление на граждан. В частности, Трамп напомнил о смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, из-за которого и начались массовые протесты под лозунгом Black lives matter.

Американский лидер отметил, что отныне все сведения о полицейских будут занесены в большую базу. И речь не только о личных данных, но и о проступках, а также любых неправомерных деяниях в адрес кого бы то ни было. Для решения серьезных ситуаций, по словам Трампа, полицейским будет разрешено использовать особое эффективное оружие, которое вместе с тем не представляет угрозу жизни граждан.

В заключение Дональд Трамп добавил, что ценные сотрудники по результатам работы будут удостоены различных поощрений. В частности, для награждения отличившихся можно будет использовать федеральные гранты.

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