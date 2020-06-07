Всю неделю Америку лихорадило. Волна протестов, которая накрыла штаты после смерти Джорджа Флойда, и не думает останавливаться. Во время столкновений погибли уже минимум 11 человек.

Понятно, что никто не оправдывает действия полицейского при задержании Флойда. Но мирные протесты, которые должны были призвать к справедливому суду и наказанию, вдруг в одно мгновение переродились в какой-то странный коктейль из псведорасизма, сетевой истерики и всеобщего помутнения.

И вот за мародерством, грабежами и пожарами как-то померкла та самая основная американская идея, которой они так гордятся — закон и правосудие превыше всего! Почему вдруг полиция из монстров, которые стреляют чуть ли не во всех подряд, превратилась в собрание робких людей.

Шутка ли, в Миннеаполисе всерьез обсуждают упразднение всего полицейского департамента. И они могут это сделать. В каждом штате — своя полиция, неподконтрольная Вашингтону. В США, как вы знаете, нет министра внутренних дел, как и министерства. Поэтому Дональд Трамп оказался по сути бессилен. И именно поэтому карту протестов сейчас пытаются вовсю разыграть против него в предвыборной гонке. Президенту остается лишь призывать губернаторов к благоразумию и периодически грозить задействовать армию.

«Это не акты мирных протестов. Это акты внутреннего террора. Уничтожение невинной жизни и пролитие невинной крови — это преступление против человечества и преступление против Бога. Америке нужно созидание, а не разрушение, сотрудничество, а не презрение, безопасность, а не анархия», — подчеркнул Дональд Трамп.

Как вы помните протест уже на второй день вышел за границы Минесоты, и со скоростью лесного пожара разошелся по всей стране. Такого в новейшей истории США не было. Бунт стремительно расползается по всей Америке. Более чем в 20 штатах для усмирения недовольных уже задействованы бойцы Национальной гвардии. А число городов где протестующие, нет не митингуют, а именно устраивают беспорядки — больше 140-ка!

Подсчитать число людей, которые вышли на погромы пока нереально, но уже понятно, что их сотни тысяч и будет больше. Потому как протест активно движется по всему миру. Такой экспорт американского майдана. Во-первых — белые каются перед небелыми, которые громят все, что попадется под руку.

Ну и помимо Канады и Бразилии, где всегда быстро приживаются американские тренды, уже и в восточном полушарии, смотрите… Британия, Франция, Германия, Финляндия, Австралия и Новая Зеландия и дальше будет больше.

Ведь дело в том, что Штаты по сути получили обратно то, что так старательно взращивали за пределами своего государства — американскую весну.

Артур Ломидзе пытался понять, как это произошло? И что важнее, в какой момент — понятный протест против жестокости полиции переродился в невообразимое нагромождение насилия, покаяния и безумия.