«Даже жарко стало»: Туктамышева подшутила над критиками ее откровенных фото

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на критику интернет-пользователей. В прошедшем сезоне ее упрекали за выступление под трек Бритни Спирс Toxic, в процессе которого она снимала с себя верхнюю одежду, уточняет ФАН.

Кроме того, подписчики в Instagram не раз указывали спортсменке на излишне откровенные снимки. В ответ фигуристка для очередной публикации облачилась в закрытое черное одеяние.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — написала под фото Туктамышева.

Instagram @liza_tuktik

В новом платье чемпионка напомнила поклонникам чародейку Йеннифэр из сериала «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского. Многие оценили юмор Елизаветы и призвали не обращаться внимания на блюстителей нравственности.

«Не слушай ерунду. Они просто завидуют»;

«Ту жару, которую ты создаешь на льду, невозможно переносить по-другому! Где ж нам взять укутанного чемпиона на каждую ханжу»;

«Да хоть и ню, кому какое дело? Тем более, если модель так хороша собой!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Туктамышева устроила фотосессию в бюстгальтере.