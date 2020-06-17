«Даже жарко стало»: Туктамышева подшутила над критиками ее откровенных фото

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Валентин Черников
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Фигуристку в закрытом платье сравнили с Йеннифэр из «Ведьмака».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Kulebyakin; Instagram @liza_tuktik

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на критику интернет-пользователей. В прошедшем сезоне ее упрекали за выступление под трек Бритни Спирс Toxic, в процессе которого она снимала с себя верхнюю одежду, уточняет ФАН.

Кроме того, подписчики в Instagram не раз указывали спортсменке на излишне откровенные снимки. В ответ фигуристка для очередной публикации облачилась в закрытое черное одеяние.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — написала под фото Туктамышева.

Instagram @liza_tuktik

В новом платье чемпионка напомнила поклонникам чародейку Йеннифэр из сериала «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского. Многие оценили юмор Елизаветы и призвали не обращаться внимания на блюстителей нравственности.

«Не слушай ерунду. Они просто завидуют»;

«Ту жару, которую ты создаешь на льду, невозможно переносить по-другому! Где ж нам взять укутанного чемпиона на каждую ханжу»;

«Да хоть и ню, кому какое дело? Тем более, если модель так хороша собой!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Туктамышева устроила фотосессию в бюстгальтере.

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