Туктамышева устроила фотосессию в бюстгальтере
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию поучаствовала в откровенной съемке по FaceTime.
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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram откровенные кадры, получившиеся в результате съемки по FaceTime. Из-за режима самоизоляции спортсменке пришлось позировать фотографу на веб-камеру. На одном из снимков звезда фигурного катания выглядит особенно «горячо»: на ней надеты черный бюстгальтер, кожаная куртка и необычный головной убор, украшенный страусиным пером.
«Новая реальность — новые правила. Первая фотосессия по FaceTime», — подписала пост знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от опубликованных фотографий. Фанаты заметили, что на заднем фоне снимка, на котором Туктамышева позирует в бюстгальтере, замерла ее удивленная собачка.
«Песик в шоке!» — шутливо отметил подписчик.
Однако забавный питомец привлек гораздо меньше внимания, нежели потрясающая фигура его хозяйки. Пользователи сети осыпали спортсменку множеством комплиментов в комментариях.
«Очарование и красота»;
«Ты — класс!»
«Очень красивая девушка, спортсменка, комсомолка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета Туктамышева рассказала о своем идеале мужчины.
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