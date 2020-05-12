Туктамышева устроила фотосессию в бюстгальтере

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram откровенные кадры, получившиеся в результате съемки по FaceTime. Из-за режима самоизоляции спортсменке пришлось позировать фотографу на веб-камеру. На одном из снимков звезда фигурного катания выглядит особенно «горячо»: на ней надеты черный бюстгальтер, кожаная куртка и необычный головной убор, украшенный страусиным пером.

«Новая реальность — новые правила. Первая фотосессия по FaceTime», — подписала пост знаменитость.

Instagram @liza_tuktik

Поклонники пришли в восторг от опубликованных фотографий. Фанаты заметили, что на заднем фоне снимка, на котором Туктамышева позирует в бюстгальтере, замерла ее удивленная собачка.

«Песик в шоке!» — шутливо отметил подписчик.

Однако забавный питомец привлек гораздо меньше внимания, нежели потрясающая фигура его хозяйки. Пользователи сети осыпали спортсменку множеством комплиментов в комментариях.

«Очарование и красота»;

«Ты — класс!»

«Очень красивая девушка, спортсменка, комсомолка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елизавета Туктамышева рассказала о своем идеале мужчины.