Выявлена новая схема мошенничества при продаже автомобилей

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Карина Бернтгольц
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Злоумышленники берут автомобили якобы в аренду, а по факту начинают их перепродавать.

Выявлена новая схема мошенничества при продаже автомобилей

Фото: www.globallookpress.com / Jon Super

Новую схему мошенничества на вторичном автомобильном рынке выявили в России. Как сообщает RG.RU, злоумышленники берут в аренду машину, затем по поддельной доверенности выписывается дубликат паспорта транспортного средства. А после этого авто выставляют на продажу.

Своим горьким опытом после подобного обмана поделился житель Подмосковья. Он рассказал, как приобрел у юридического лица подозрительно недорого черный Mercedes-Benz E-Class. Покупатель не обратил внимания на фальшивый сертификат ПТС и в результате стал жертвой мошенника.

О том, что продавец не был настоящим владельцем автомобиля, житель Подмосковья узнал, когда решил поставить машину на учет в ГИБДД. Оказалось, что она проходит по уголовному делу.

В ходе разбирательства выяснилось, что Mercedes-Benz взяли в аренду якобы для работы в элитном такси, а по факту — для перепродажи. Заплатившему деньги покупателю пришлось вернуть транспортное средство без возврата денежных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России был задержан хакер, который продавал фейковые учетные записи для клиентов каршеринга. Многие даже и не знали, что по базам данным они были за рулем в момент страшных аварий.

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Выявлена новая схема мошенничества при продаже автомобилей

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