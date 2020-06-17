Сеул готов к жестким ответам на действия КНДР

В Сеуле заявили о готовности ответить на действия КНДР максимально жестко. В том числе, если потребуется, применить войска. Поводом стала повышенная активность северокорейской армии.

Ранее Пхеньян сообщил о готовности ввести войска в демилитаризованную зону и провести там учения. В Южной Корее подчеркнули, что такие действия севера подрывают двадцатилетние усилия по поддержанию мира на полуострове.

А в КНДР в свою очередь виноватым считают Сеул. Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон уверена, что южный сосед стал игрушкой в руках США.