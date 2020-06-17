Южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

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Алина Потёмкина
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Семья покойного просила не фантазировать на тему причины смерти юноши.

Южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

Фото: Instagram @yohanee0416

Южнокорейский певец, звезда кей-поп музыки Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет. Как сообщает Daily Mail, смерть артиста уже подтвердили в лейбле KJ Music Entertainment, с которым работал певец. Причины смерти остаются неизвестными — таким было пожелание семьи юноши.

«Семья покойного Йохана в настоящее время глубоко скорбит. Его родные умоляли воздерживаться от упоминаний в средствах массовой информации смерти Йохана, в частности, таких, которые высказывают предположения о причине его смерти», — сообщили в компании.

Певец Йохан был участником группы TST. Ранее она была известна как Top Secret. Последний релиз коллектив выпустил в январе этого года. До прихода в группу юноша получил популярность после работы с проектом NOM в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти лидера группы The Pretty Things Фила Мэя.

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Южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

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