Южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

Южнокорейский певец, звезда кей-поп музыки Йохан (Yohan) скончался в возрасте 28 лет. Как сообщает Daily Mail, смерть артиста уже подтвердили в лейбле KJ Music Entertainment, с которым работал певец. Причины смерти остаются неизвестными — таким было пожелание семьи юноши.

«Семья покойного Йохана в настоящее время глубоко скорбит. Его родные умоляли воздерживаться от упоминаний в средствах массовой информации смерти Йохана, в частности, таких, которые высказывают предположения о причине его смерти», — сообщили в компании.

Певец Йохан был участником группы TST. Ранее она была известна как Top Secret. Последний релиз коллектив выпустил в январе этого года. До прихода в группу юноша получил популярность после работы с проектом NOM в 2015 году.

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