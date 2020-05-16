Умер лидер группы The Pretty Things Фил Мэй
Музыкант получил травмы после падения с велосипеда.
Фото: ТАСС / Leopold Nekula/VIENNAERPORT
Известный певец, фронтмен и сооснователь группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда. Трагическую новость фанатам сообщили музыканты коллектива.
По данным издания Express, несколько дней назад 75-летний вокалист поступил в британский госпиталь Queen Elizabeth с жалобой на боли в ноге. Оказалось, Фил решил прокатиться на велосипеде, но в какой-то момент неудачно упал. В результате инцидента певцу потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
Постоперационный период у музыканта проходил довольно сложно. В один момент Мэй почувствовал себя настолько плохо, что ни одно лекарство уже не помогало. В результате осложнений после операции артист скоропостижно скончался.
Группа The Pretty Things была образована в 1963 году гитаристом Диком Тэйлором и вокалистом Филом Мэем. За годы существования коллектива менялись многие музыканты, однако основатели по-прежнему находились в группе.
По версии многих музыкальных критиков, стиль The Pretty Things позаимствовало немало артистов и рок-групп. В их числе: Дэвид Боуи, Боб Дилан, Sex Pistols, Ramones, Aerosmith, The White Stripes и многие другие.
В 2020 году фронтмен группы обещал поклонникам выход нового альбома. Завершат ли работу над ним музыканты после смерти Фила — неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался «отец рок-н-ролла» Литтл Ричард.
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