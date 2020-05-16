Умер лидер группы The Pretty Things Фил Мэй

Известный певец, фронтмен и сооснователь группы The Pretty Things Фил Мэй умер после падения с велосипеда. Трагическую новость фанатам сообщили музыканты коллектива.

По данным издания Express, несколько дней назад 75-летний вокалист поступил в британский госпиталь Queen Elizabeth с жалобой на боли в ноге. Оказалось, Фил решил прокатиться на велосипеде, но в какой-то момент неудачно упал. В результате инцидента певцу потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Постоперационный период у музыканта проходил довольно сложно. В один момент Мэй почувствовал себя настолько плохо, что ни одно лекарство уже не помогало. В результате осложнений после операции артист скоропостижно скончался.

Группа The Pretty Things была образована в 1963 году гитаристом Диком Тэйлором и вокалистом Филом Мэем. За годы существования коллектива менялись многие музыканты, однако основатели по-прежнему находились в группе.

По версии многих музыкальных критиков, стиль The Pretty Things позаимствовало немало артистов и рок-групп. В их числе: Дэвид Боуи, Боб Дилан, Sex Pistols, Ramones, Aerosmith, The White Stripes и многие другие.

В 2020 году фронтмен группы обещал поклонникам выход нового альбома. Завершат ли работу над ним музыканты после смерти Фила — неизвестно.

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