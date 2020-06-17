Видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба за нападение на Дагестан
С 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к тюремным срокам более 80 участников нападения на районы Дагестана. В розыске находятся еще 28 человек.
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Фото, видео: СК РФ, ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ
Силовики задержали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба по уголовному делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
В ходе расследования были собраны доказательства причастности к преступлениям уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь военнослужащего». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, в 1999 году в составе вооруженной банды подозреваемые напали на российских военнослужащих в Дагестане.
Члены бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на Дагестан в августе–сентябре 1999 года. В результате погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.
По информации Следственного комитета, с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к тюремным срокам до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения. В розыске находятся еще 28 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальный антитеррористический комитет заявил о нейтрализации шестерых бандитов, которые намеревались совершить теракты в России. Операция спецслужб проходился в Хасавюртовском районе республики Дагестан.
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