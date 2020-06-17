«Красива, как лошадь»: Россиянки вспомнили худшие комплименты мужчин

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Карина Бернтгольц
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Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова призвала девушек достойно реагировать на внимание противоположного пола.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @syabitova_roza

Перечень самых неудачных мужских комплиментов составили подписчицы известной ведущей и свахи Розы Сябитовой. В своей новой публикации в Instagram звезда призвала женщин достойно реагировать на внимание кавалеров и благодарить их за то, что они сумели подобрать слова для выражения своего восхищения и чувств.

Однако сама знаменитость так же, как и ее фанатки знает, что зачастую противоположный пол умудряется не только не сделать приятное, но и обидеть прекрасную половину человечества своими неумелыми комплиментами. Своим поклонницам Сябитова предложила вспомнить, что самое нелепое они слышали от мужчин.

Подписчицы принялись делиться своим опытом, называя самые странные комплименты, которые им когда-либо приходилось слышать. Одна из женщин призналась, что никогда не сможет забыть то, как ей сказали:

«У вас глаза, как у коровы».

Другая навсегда запомнит фразу:

«Ты красива, как лошадь».

Третья до сих пор переживает из-за комплимента:

«Мне нравятся твои морщинки».

А четвертая комплексует из-за своего роста, потому что однажды мужчина ей сказал:

«Ты настолько маленькая, что поместишься в багажнике автомобиля».

Instagram @syabitova_roza

Под постом были и другие смешные комментарии.

«Как меня бесит комплимент „ты секси“. Как будто облапали. Противно. Сразу видно, что человек либидо ставит впереди души и разума. Неуважение и невоспитанность»;

«Как-то получила СМС от начальника, которое посчитала худшим комплиментом: „Вы мужественная женщина, восхищаюсь вами“»;

«Какая ты мягинькая, прямо мягинькая-мягинькая. Главное правильно понять такой комплимент», — вспомнили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова раскрыла главную мужскую тайну во время знакомств.

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