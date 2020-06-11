Используйте флирт: Сябитова раскрыла главную мужскую тайну во время знакомств
Главная сваха страны вывела представителей сильного пола на чистую воду.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
«Самая страшная тайна мужских знакомств» раскрыта. Ее объявила подписчицам в Instagram ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова. По словам главной свахи страны, секрет кроется в том, что представители сильного пола не могут разобраться в собственных желаниях.
«Основная масса мужчин практически никогда не знает, для чего они знакомятся и нужно ли им это знакомство вообще. Исключение из этого правила составляют знакомства с сексуальным уклоном», — заявила Сябитова.
Из этого теледива сделала вывод: если мужчина не знает, для чего он знакомится, эта миссия автоматически перекладывается на женщину. И у нее есть шансы «привести» его, куда ей надо.
«Для этого можно использовать старый и проверенный способ — флирт, пришедший к нам из Франции в XVII веке. Флирт как форма привлечения внимания включает в себя традиционную технику, состоящую из определенных шагов», — отметила сваха.
Правила флирта Сябитова пока не раскрыла. Очевидно, эту тему она приберегла на потом. Но написанного хватило, чтобы дать женщинам пищу для размышлений. В комментариях многие поддержали автора поста.
«Конечно, флирт очень важен и нужен. Но это своего рода „работа“. Хотя, есть женщины которым дано от Бога»;
«Совершенно верно. Мужчины точно не знают и не понимают зачем? И поэтому все рушится»;
«Какие все-таки мужчины примитивные», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова рассказала, кому не стоит идти под венец.
Читайте также
77%
-0.05 77.92
0.57
Нашли ошибку?