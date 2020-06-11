Используйте флирт: Сябитова раскрыла главную мужскую тайну во время знакомств

«Самая страшная тайна мужских знакомств» раскрыта. Ее объявила подписчицам в Instagram ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова. По словам главной свахи страны, секрет кроется в том, что представители сильного пола не могут разобраться в собственных желаниях.

«Основная масса мужчин практически никогда не знает, для чего они знакомятся и нужно ли им это знакомство вообще. Исключение из этого правила составляют знакомства с сексуальным уклоном», — заявила Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Из этого теледива сделала вывод: если мужчина не знает, для чего он знакомится, эта миссия автоматически перекладывается на женщину. И у нее есть шансы «привести» его, куда ей надо.

«Для этого можно использовать старый и проверенный способ — флирт, пришедший к нам из Франции в XVII веке. Флирт как форма привлечения внимания включает в себя традиционную технику, состоящую из определенных шагов», — отметила сваха.

Правила флирта Сябитова пока не раскрыла. Очевидно, эту тему она приберегла на потом. Но написанного хватило, чтобы дать женщинам пищу для размышлений. В комментариях многие поддержали автора поста.

«Конечно, флирт очень важен и нужен. Но это своего рода „работа“. Хотя, есть женщины которым дано от Бога»;

«Совершенно верно. Мужчины точно не знают и не понимают зачем? И поэтому все рушится»;

«Какие все-таки мужчины примитивные», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова рассказала, кому не стоит идти под венец.