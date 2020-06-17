Вопросы противодействия пандемии COVID-19 обсудили главы МИД АСЕАН

Руководители дипломатических ведомств стран АСЕАН договорились о координации работы по противодействию коронавирусу. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия с первого дня пандемии оказывала кадровую, финансовую и гуманитарную поддержку государствам «десятки».

«В этой сфере есть инициатива нашего Ротспотребнадзора, которая была активно поддержана всеми нашими партнерами. Инициатива начать трехгодичный цикл образовательных программ для специалистов „десятки“ по проблемам борьбы с инфекционными заболеваниями», — сообщил министр иностранных дел РФ.

Между тем в Китае — партнере АСЕАН — новая вспышка коронавируса. Пекин ограничил авиасообщение с миром. Отменены более 1200 рейсов. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, вводится жесткий контроль прибывающих из Пекина.