Вопросы противодействия пандемии COVID-19 обсудили главы МИД АСЕАН

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По словам Сергея Лаврова, Россия с первого дня эпидемии оказывала кадровую, финансовую и гуманитарную поддержку государствам «десятки».

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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, 5-tv.ru

Руководители дипломатических ведомств стран АСЕАН договорились о координации работы по противодействию коронавирусу. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия с первого дня пандемии оказывала кадровую, финансовую и гуманитарную поддержку государствам «десятки».

«В этой сфере есть инициатива нашего Ротспотребнадзора, которая была активно поддержана всеми нашими партнерами. Инициатива начать трехгодичный цикл образовательных программ для специалистов „десятки“ по проблемам борьбы с инфекционными заболеваниями», — сообщил министр иностранных дел РФ.

Между тем в Китае — партнере АСЕАН — новая вспышка коронавируса. Пекин ограничил авиасообщение с миром. Отменены более 1200 рейсов. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, вводится жесткий контроль прибывающих из Пекина.

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