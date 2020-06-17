Туристический рынок России оживился в преддверии курортного сезона

Эфирная новость 18

Турсезон во многих российских регионах откроется 1 июля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

Туристический рынок России заметно оживился в преддверии курортного сезона, который во многих регионах откроется 1 июля. Хотя спрос на путевки сейчас в десять раз ниже, чем в прошлом году, каждую неделю число бронирований растет. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Отдыхать этим летом будем только внутри страны. Из регионов активно снимают жилье в Москве и Петербурге, а столичные жители планируют выехать на природу.

«Активность также отмечается в тех регионах, где есть, я бы так сказала, значимые водоемы — Волга, Ока, какие-то озера. То есть, мы видим, что вокруг водоемов такая неплохая динамика бронирования. Особенно по сравнению с прошлым годом, по сравнению с тем, что ожидалось», — сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В Ассоциации туроператоров предупредили, что в этом году отдохнуть в российских санаториях можно будет только при наличии трех справок: традиционного направления от врача, сведений о санэпидокружении и обязательно — об отсутствии COVID-19.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
Меркурий в петле. Что нельзя делать с 18 июня по 26 июля?

Последние новости

20:26
Вопросы противодействия пандемии COVID-19 обсудили главы МИД АСЕАН
20:14
Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвиняют в плагиате клипа
20:06
Туристический рынок России оживился в преддверии курортного сезона
20:00
Какой привычкой нужно обзавестись, чтобы стать богаче?
19:51
Сеул готов к жестким ответам на действия КНДР
19:35
Плохо чувствующий себя Ефремов бодрой походкой вышел на перекур после допроса

Сейчас читают

Леонид Куравлев выбрал место для своих похорон
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок