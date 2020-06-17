Туристический рынок России оживился в преддверии курортного сезона

Туристический рынок России заметно оживился в преддверии курортного сезона, который во многих регионах откроется 1 июля. Хотя спрос на путевки сейчас в десять раз ниже, чем в прошлом году, каждую неделю число бронирований растет. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Отдыхать этим летом будем только внутри страны. Из регионов активно снимают жилье в Москве и Петербурге, а столичные жители планируют выехать на природу.

«Активность также отмечается в тех регионах, где есть, я бы так сказала, значимые водоемы — Волга, Ока, какие-то озера. То есть, мы видим, что вокруг водоемов такая неплохая динамика бронирования. Особенно по сравнению с прошлым годом, по сравнению с тем, что ожидалось», — сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В Ассоциации туроператоров предупредили, что в этом году отдохнуть в российских санаториях можно будет только при наличии трех справок: традиционного направления от врача, сведений о санэпидокружении и обязательно — об отсутствии COVID-19.