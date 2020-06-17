Двое мужчин в коротких шортах «отполировали» пятую точку Ксении Собчак
Вместе с певицей Zivert звезда приняла участие в шоу Comment Out, в котором уступила своей сопернице.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak. @gudokgudok
Известная российская телеведущая Ксения Собчак вместе с исполнительницей Zivert приняла участие в Youtube-шоу Александра Гудкова Comment Out. В рамках передачи две звезды должны были соревноваться и в результате пришли к финалу с одинаковым количеством баллов. В результате проигравшую должен был определить бросок монетки.
Удача оказалась на стороне певицы, и она получила главный приз — 70 ящиков пива. А вот Собчак назначили наказание. Ксения на коленях встала на стул, после чего в студии появились двое мужчин в коротких шортах, ковбойских шляпах и кожаных ботинках. Они должны были мокрыми губками отполировать пятую точку журналистки.
Фотографию этого момента Гудков опубликовал в Instagram. Пользователи не могли смотреть на получившийся кадр без улыбки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак жестко ответила Тимати, назвавшего ее «животным».
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