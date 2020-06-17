Жена Александра Малинина поделилась секретом идеального брака

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Алиса Старжевская
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Знаменитый певец и его супруга Эмма счастливы в браке уже 30 лет.

Жена Александра Малинина поделилась секретом идеального брака

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Известный российский певец Александр Малинин и его жена Эмма вместе уже тридцать лет. Для многих этот союз является воплощением идеального брака, в котором царит взаимоуважение и любовь друг к другу. Супруга артиста поделилась рецептом гармоничного семейного союза, напомнив, что одно из главенствующих мест в браке занимает сексуальная совместимость между супругами.

«На мой взгляд, сексуальная совместимость — крайне важный момент в браке, как, например, одинаковые вкусы, взгляды на те или иные вещи. Честно говоря, если люди сексуально не совместимы, я не знаю, на чем держится их брак…», — написала Эмма в своей колонке для «Летидора».

Instagram @doktoremmamalinina

Малинина отметила, что за сексуальную гармонию в паре отвечает именно женщина, которая должна хорошо выглядеть в любое время дня и ночи. Супруга певца подчеркнула, что речь идет об ухоженности, шарме и огне в глазах, а вовсе не о красоте. Красивая внешность, по ее мнению, не гарантирует семейное счастье и гармонию в постели.

«Шарм в женщине (это то, что привлекает мужчину больше всего) — это сочетание свежего взгляда, осанки (сейчас огромное количество в интернете бесплатных комплексов упражнений), ухоженности, правильных, позитивных мыслей. Заметьте, я ничего не сказала про красоту. Внешность Барби абсолютно не гарантирует счастье и сексуальную гармонию», — считает Малинина.

Она отметила, что нельзя недооценивать роль спальни, которая является «местом силы» пары. По словам Малининой, спальня служит не только местом для сна, но и важной объединяющей составляющей супругов, в которой должна царить романтическая атмосфера.

«Атмосфера в спальне, обстановка, запахи — все должно настраивать на романтический лад, все должно вырабатывать нужный „рефлекс“. Войдя в спальню, мужчина не должен плюхаться на кровать, заправленную неприглядным бельем, и засыпать», — рассказала бизнесвумен.

По признанию Малининой, несмотря на то, что они с мужем в браке живут уже тридцать лет, супруги продолжают радовать друг друга приятными сюрпризами. Малинины устраивают медовые месяцы, ходят на свидания и организуют романтические встречи.

«Сексуальная гармония — цементирующая составляющая хороших долгих браков. Это подпитка, это допинг!» — уверена супруга артиста.

Александр и Эмма Малинины заключили брак в 1990 году. У женщины на тот момент подрастал сын Антон от первого брака, которого певец усыновил. В 2000 году у пары родились двойняшки — дочь Устинья и сын Фрол. У Малинина от первого брака есть также сын Никита, который пошел по стопам отца и стал певцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Виктория Боня поделилась рецептом семейного счастья на собственном примере.

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