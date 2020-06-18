Заплыв через канал Грибоедова: лайфхак от петербургских собак во время жары

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Сергей Зеленский
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Элегантный лабрадор удивил прохожих, но едва ли понравился уткам.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Лучшие друзья человека, как известно, готовы разделить все тяготы своих хозяев и в жару, и в холод. Ответная реакция тоже соразмерна.

Очевидцы засняли момент «заплыва» лабрадора в центре Петербурга в канале Грибоедова, когда температура колебалась в районе 30 градусов тепла.

На записи видно, как владелец питомца лишь номинально придерживает пегого красавца на длинном поводке, пока «пловец» с удовольствием принимает освежительные процедуры вдоль берега.

Стоит подчеркнуть, что пес, которому едва ли могут быть известны правила навигации по каналам Северной столицы, движется исключительно не по фарватеру, избегая таким образом любого возможного столкновения с другим объектом, кроме вездесущих уток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оскароносная Шэрон Стоун собственноручно ухаживает за когтями своего любимого бульдога.

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