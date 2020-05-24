Видео: Шерон Стоун собственноручно делает педикюр любимому бульдогу
У звезды «Основного инстинкта» трое домашних питомцев и, судя по фотографиям в соцсетях, она уделяет им много внимания.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
Фото, видео: Instagram @sharonstone
Голливудская звезда Шэрон Стоун, известная своей любовью к французским бульдогам, поделилась с поклонниками в Instagram видео, на котором собственноручно делает педикюр одному из своих обожаемых питомцев — старшему псу Джо. Спа-курорт актриса устроила собаке во дворе у бассейна. Пока Джо принимает солнечные ванны, растянувшись на лежаке, звезда покрывает его когти лаком от Шанель.
Сама 62-летняя Стоун тоже наслаждается солнцем и, несмотря на возраст, не стесняется оголяться перед камерой — на видео актриса сидит у бассейна в очень открытом купальнике.
Обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», наиболее запомнившаяся публике в фильме «Основной инстинкт» Пола Верховена, не имеет своих детей, но у нее есть трое приемных сыновей. А еще три любимых собаки, с которыми, судя по снимкам в Instagram, Шэрон проводит много времени. Старший Джо живет у нее уже много лет, а два года назад компанию ему составил французский бульдог по Бандит, а еще есть песик по имени Саши.
Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео, на котором жена Никиты Преснякова ухаживает за своей маленькой собачкой. Алена Краснова моет любимицу в душе, а затем заботливо сушит феном.
Читайте также
29%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?