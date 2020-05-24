Видео: Шерон Стоун собственноручно делает педикюр любимому бульдогу

Голливудская звезда Шэрон Стоун, известная своей любовью к французским бульдогам, поделилась с поклонниками в Instagram видео, на котором собственноручно делает педикюр одному из своих обожаемых питомцев — старшему псу Джо. Спа-курорт актриса устроила собаке во дворе у бассейна. Пока Джо принимает солнечные ванны, растянувшись на лежаке, звезда покрывает его когти лаком от Шанель.

Сама 62-летняя Стоун тоже наслаждается солнцем и, несмотря на возраст, не стесняется оголяться перед камерой — на видео актриса сидит у бассейна в очень открытом купальнике.

Instagram @sharonstone

Обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», наиболее запомнившаяся публике в фильме «Основной инстинкт» Пола Верховена, не имеет своих детей, но у нее есть трое приемных сыновей. А еще три любимых собаки, с которыми, судя по снимкам в Instagram, Шэрон проводит много времени. Старший Джо живет у нее уже много лет, а два года назад компанию ему составил французский бульдог по Бандит, а еще есть песик по имени Саши.

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