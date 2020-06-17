Мажора Ишаева госпитализировали после ДТП в центре Москвы

Мажора Игоря Ишаева госпитализировали после ДТП в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, он якобы почувствовал себя неважно: у него заболела голова и нога.

Авария произошла около 17 часов на улице 1905 года в Москве. По данным полиции, Игорь Ишаев, находясь за рулем Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя иномарками на встречной полосе. В результате аварии пострадавших нет. Но удар был такой силы, что авто раскидало по полосам. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле.

По данным 5-tv.ru, ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края может обернуться уголовным делом за повторную езду в нетрезвом состоянии за рулем. В отношении Игоря Ишаева проводится проверка. Он был лишен водительских прав, но позволил себе сесть за руль. Кроме того, в момент аварии Ишаев был пьян.