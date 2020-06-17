Алкотестер обнаружил у Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы

Алкотестер обнаружил у Игоря Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандально известный внук экс-губернатора Хабаровского края попал в аварию в районе улицы 1905 года. Mercedes столичного мажора столкнулся с другой иномаркой в тоннеле под мостом. Удар был такой силы, что авто раскидало по полосам.