Алкотестер обнаружил у Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы

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Светлана Шевченко
Срочная новость 125

Скандально известный внук экс-губернатора Хабаровского края давно славится дерзкими поступками на дорогах столицы.

Алкотестер обнаружил у Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы

Фото: Instagram @ishay_official

Алкотестер обнаружил у Игоря Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандально известный внук экс-губернатора Хабаровского края попал в аварию в районе улицы 1905 года. Mercedes столичного мажора столкнулся с другой иномаркой в тоннеле под мостом. Удар был такой силы, что авто раскидало по полосам.

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