Алкотестер обнаружил у Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы
Скандально известный внук экс-губернатора Хабаровского края давно славится дерзкими поступками на дорогах столицы.
Фото: Instagram @ishay_official
Алкотестер обнаружил у Игоря Ишаева 0,738 промилле после ДТП в центре Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандально известный внук экс-губернатора Хабаровского края попал в аварию в районе улицы 1905 года. Mercedes столичного мажора столкнулся с другой иномаркой в тоннеле под мостом. Удар был такой силы, что авто раскидало по полосам.
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