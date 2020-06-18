Эксперт спрогнозировал цены на бензин после рекордного подорожания АИ-95

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Валентин Черников
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Аналитик объяснил, почему стоимость российского топлива достигла небывалой отметки.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

Цена на марку автомобильного топлива АИ-95 в России с начала июня выросла на 10% до 56,7 тысячи рублей за тонну, побив исторический рекорд. Такие данные предоставила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Небывалое подорожание прокомментировал «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.

По его словам, в России в качестве антикризисной меры временно запретили импорт бензина и других видов топлива, которые могли бы стоить дешевле отечественного топлива. Вместе с тем повысились цены на все импортные товары, в том числе на комплектующие для промышленного оборудования. Кроме того, увеличилась нагрузка на переработку отечественной нефти после того, как Минфин повысил налог на добычу полезных ископаемых. Все это привело к подорожанию нефти и как следствие — бензина.

«Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают пересмотреть налоговую политику и увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам как стимул к поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог», — заметил Митрахович.

Аналитик уверен: если снизить государственные налоги и сократить акцизы, бензин в стране подешевеет. Однако это сильно ударит по экономике. После пандемии ситуация для потребителя только ухудшится, добавил эксперт. Спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.

Ранее 5-tv.ru писал о плюсах и минусах перевода автомобилей с бензина на газ.

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