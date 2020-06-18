Видео с места жуткого ДТП под Саранском, в котором погибли шесть человек

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Алиса Маркова
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На трассе в Мордовии лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля. Выжить не удалось никому.

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Фото, видео: ВКонтакте @УГИБДД Мордовии, YouTube @Denis Tyurkin

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места жуткого ДТП, которое произошло в поселке Николаевка под Саранском около двух часов ночи 18 июня.

По данным пресс-службы УГИБДД по Республике Мордовия, на трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля LADA Granta, которые после удара вспыхнули. Среди погибших детей нет. Причина аварии пока неизвестна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в центре Москвы внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев устроил ДТП. В момент аварии он был пьян, к тому же пару лет назад его лиши водительского удостоверения после аналогичной аварии. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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