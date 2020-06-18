Рассказавший врачам о больной ноге после ДТП мажор Ишаев сбежал от журналистов

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео из больницы, в которую был госпитализирован внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева — Игорь. В больницу молодого человека доставили после ДТП на улице 1905 года. Ишаев, находясь за рулем Porshe Panamera, совершая разворот в тоннеле, врезался в две иномарки на встречной полосе.

Прибывшим на место аварии медикам Ишаев рассказал, что плохо себя чувствует, в частности, что его болит голова и нога. Тем не менее, на записи видно, как молодой человек бодро убегает от журналистов, которые пытаются с ним пообщаться и выяснить подробности инцидента.

Виновника ДТП должны были доставить в отделение полиции — ко входу уже подъехала полицейская машина. Но Игорь Ишаев решил остаться в медицинском учреждении, несмотря на то, что его уже осмотрели врачи.

Стоит отметить, что в момент аварии внук бывшего чиновника находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле. В настоящий момент в отношении Ишаева начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяном состоянии за рулем.

Известно также, что внук бывшего губернатора Хабаровского края был лишен водительских прав и находился за рулем без соответствующих документов. При проверке оказалось, что у Игоря Ишаева нет документов. Водительского удостоверения его лишили в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что имя внука экс-главы Хабаровского края Игоря Ишаева прогремело на всю страну после того, как молодой человек стал виновником ДТП с грузовиком на МКАД. Авария случилась в марте 2017 года — на дороге столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.