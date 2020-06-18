Павел Дуров пригрозил Facebook судом за мошеннические объявления от его имени

Разработчик социальной сети «Вконтакте»и мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров обвинил владельцев Facebook и Instagram в распространении мошеннической рекламы от его имени. Подробности дела программист описал в Telegram-аккаунте.

Как пояснил Дуров, вот уже больше года корпорация умудряется зарабатывать на рекламных объявлениях, выманивая у пользователей деньги обманным путем. Причем жертвами таких мошеннических схем, по словам предпринимателя, зачастую является не молодежь, а люди преклонного возраста.

«Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — пояснил Павел.

В качестве наглядного примера Дуров сослался на статью информагентства «Известия», где приведены слова 65-летней пользовательницы, попавшей в сети аферистов благодаря рекламе «уникальной торговой платформы, разработанной братьями Дуровыми». Поверив мошенникам, женщина сама не поняла, как оформила кредит на сумму около 200 тысяч рублей.

«Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», — возмутился программист.

Дуров обратился лично к владельцам Facebook, заявив, что более не намерен мириться с такой беспринципностью и наглым враньем. Предприниматель отметил, что дает обидчикам несколько дней для того, чтобы очистить соцсети от мошеннических объявлений, компенсировать пользователям ущерб и «начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе». В противном случае Павел будет вынужден обратиться в суд.

«Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов», — подытожил основатель «ВКонтакте» и Telegram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров раскритиковал США и назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину.