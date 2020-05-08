Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал США и назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину. Пост он опубликовал в своем русскоязычном Telegram-канале в ответ на фильм журналиста Юрия Дудя об уехавших из России предпринимателях.

«Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США», — написал Дуров.

Он отметил, что сейчас один из эмигрантов половину времени проводит в России, второй уже несколько месяцев живет в Европе, а третий «разочаровался в американцах» и начал создавать в Кремниевой долине «маленькую Россию».

«На камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников», — подчеркнул Павел.

Он считает, что «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», и привел семь причин этого.

Полицейское государство — процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. От несправедливых действий правоохранительных органов США и слежки пострадал даже один из героев фильма Дудя. Недоступное здравоохранение — из-за низкой эффективности и дороговизны многие эмигранты вынуждены лечиться не в США, а в Восточной Европе. Проблемы со здоровьем испытывают и сами американцы. Ограниченность культурной жизни — Кремниевая долина представляет собой несколько деревень, где редко проходят значительные культурные мероприятия. Ближайший город — Сан-Франциско, но он тоже далеко не мегаполис и отличается высоким уровнем преступности. Плохое среднее образование — Америка занимает 38-е место по качеству обучения математике в школах. США переманивают в свои вузы лучших выпускников школ из других стран, однако выигрывают чемпионаты по программированию значительно реже, чем Китай или Россия. Высокие налоги — успешные жители Калифорнии отдают государству более 50% своего заработка. США единственная страна в мире, которая требует подоходный налог с граждан даже после их уезда из Соединенных Штатов. Высокая себестоимость разработки — программисты из Кремниевой долины «дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей». Частично это объясняется высокими ценами на недвижимость. Плохие перспективы — американский интернет-рынок сильно перегрет и зарегулирован. Теперь крупнейшие истории успеха в социальных медиа возникают за пределами Кремниевой долины. Например, TikTok или Telegram.

Дуров уверен, что переезжать нужно или в страны Европы, или Азии. В первых лучше защищены права человека, а во вторых — сосредоточен экономический рост.

«США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. <…> Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня — сродни покупке актива на пике стоимости», — подытожил Дуров.

Юрий Дудь выпустил 23 апреля трехчасовой фильм о предпринимателях из России, которые теперь работают в Кремниевой долине. В нем эмигранты в основном рассказали о преимуществах переезда в США. В соцсетях фильм критиковали, утверждая, что он ярко демонстрирует «ошибку выжившего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров рассказал об угрозах использования WhatsApp. Он нашел уязвимость в популярном мессенджере.