Один человек погиб в результате обрушения конструкции здания под Ивановом

Один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения конструкции здания под Ивановом. Как стало известно 5-tv.ru, переход между двумя зданиями Тейковского ХБК находился на реконструкции.

Предварительно, тело погибшего находится под завалами. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.