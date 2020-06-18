Один человек погиб в результате обрушения конструкции здания под Ивановом

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Светлана Шевченко
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Переход между двумя зданиями местного комбината находился на реконструкции.

Один человек погиб в результате обрушения конструкции здания под Ивановом

Фото: 5-tv.ru

Один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения конструкции здания под Ивановом. Как стало известно 5-tv.ru, переход между двумя зданиями Тейковского ХБК находился на реконструкции.

Предварительно, тело погибшего находится под завалами. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.

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