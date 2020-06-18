Экс-супруг актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым

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Алина Потёмкина
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Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Экс-супруг актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Бывший муж актрисы Екатерины Семеновой Кирилл Сигал найден мертвым. Как пишет сайт KP.RU со ссылкой на источник, тело 62-летнего мужчины обнаружила в машине его сестра.

«Тело было направлено в судебный морг для вскрытия. Причину смерти предстоит определить», — сообщил информатор.

Кирилл Сигал несколько лет назад отбывал наказание за участие в финансовых махинациях. Однако после отсидки он залег на дно и не вращался в звездных кругах.

Брак Сигала с Екатериной Семеновой продлился три года. У пары родилась дочь Мария. После развода отец девочки виделся с ребенком. К слову, Мария Сигал пошла по стопам матери и тоже подалась на поприще служителей Мельпомены и Талии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах.

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