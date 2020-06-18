Мишустин: Ослабление ограничений в регионах не дает роста новых случаев COVID-19

В России наблюдается устойчивое снижение темпов заболеваемости. И это дает основание для поэтапного выхода регионов из режима ограничений. Об этом сегодня на заседании правительства говорил Михаил Мишустин.

«Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь — на второй этап. Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев», — отметил глава Кабмина РФ.

Премьер также сообщил, что правительство дополнительно выделило еще более миллиарда рублей на президентские выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Ранее на эти цели было направлено почти четыре миллиарда рублей.