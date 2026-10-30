Пенсии вырастут дважды: кому в 2027 году положена прибавка

В России планируют провести двойную индексацию пенсий в 2027 году

В 2027 году на страховую пенсию по старости смогут выйти мужчины, которым исполнится 64 года (1962 года рождения), и женщины в возрасте 59 лет (1967 года рождения). Всего, согласно проекту бюджета Социального фонда России, в следующем году пенсии будут получать около 43 миллионов человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов.

Две индексации за год

Проект бюджета СФР на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов предусматривает две индексации страховых пенсий: с 1 февраля — на 6,8%, а с 1 апреля — дополнительно на 3,3%. Как пояснил профессор Финансового университета Александр Сафонов, такой порядок связан с возвращением к стандартному механизму, предусмотренному законом «О страховых пенсиях».

Февральское повышение должно компенсировать инфляцию за предыдущий год, но окончательный размер индексации станет известен только после публикации Росстатом итоговых данных за 2026 год. Поэтому заложенные в проект 6,8% — пока прогнозный показатель, который правительство сможет скорректировать перед повышением, если фактический рост цен окажется выше или ниже ожидаемого.

Апрельская индексация будет зависеть от роста доходов бюджета Соцфонда. По словам Сафонова, при расчете учитывают увеличение официальных зарплат и поступление страховых взносов: государство стремится поддерживать доходы пенсионеров с учетом изменения благосостояния работающего населения, но размер прибавки должен соответствовать финансовым возможностям фонда.

Сколько составят выплаты

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля. После февральской индексации 2027 года она, по предварительным расчетам, вырастет до 10 236,45 рубля. Стоимость одного пенсионного коэффициента тоже увеличится: с нынешних 156,76 рубля до 167,42 рубля с 1 февраля, а с 1 апреля — до 172,94 рубля. Итоговая пенсия складывается из фиксированной выплаты и страховой части, которая зависит от количества накопленных баллов и стоимости коэффициента.

По прогнозу из пояснительной записки к проекту бюджета СФР, средняя страховая пенсия по старости к концу 2027 года увеличится почти на 2,6 тысяч рублей и достигнет примерно 29,9 тыс. рублей. По оценке главы Соцфонда, средняя ежемесячная выплата неработающим пенсионерам может составить 30,2 тысяч рублей.

Пример расчета

Эксперты Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ) посчитали, как изменится пенсия неработающего гражданина со 120 пенсионными баллами, без инвалидности и иждивенцев. В 2026 году он получает 28 395,89 рубля в месяц.

После февральской индексации выплата вырастет до 30 326,85 рубля, а после апрельской — до 30 989,25 рубля. За два этапа пенсия увеличится на 2 593,36 рубля в месяц, или примерно на 9,1%, хотя фактическая прибавка у каждого будет индивидуальной.

Надбавки для 80-летних

Дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров, которым исполнится 80 лет: фиксированную выплату к страховой пенсии им удваивают и назначают надбавку на уход. Если юбилей наступит в 2027 году у пенсионера из примера, после апрельской индексации его пенсия с учетом доплат может составить около 42 735,70 рубля — примерно на 14,3 тысячи рублей больше выплаты в 2026 году. Оформлять надбавки отдельно не нужно: Соцфонд пересчитывает автоматически со дня достижения 80 лет, а увеличенная сумма поступает в следующем месяце после дня рождения.

А что с работающими пенсионерами?

Индексация затронет и работающих пенсионеров — повышение выплат для них возобновилось в 2025 году, но пропущенные в 2016–2024 годах индексации в текущие пенсии не вернули. При расчете новой прибавки учитывают полный размер выплаты, который полагался бы человеку без прежних ограничений. Поэтому пенсионер получает такое же повышение в рублях, как неработающий гражданин с аналогичным количеством баллов, но его общая пенсия остается меньше.

Например, работающий пенсионер со 120 баллами в 2026 году получает 26 714,74 рубля. После февральской и апрельской индексаций его выплата, по расчетам экспертов, вырастет до 29 308,10 рубля, а прибавка составит те же 2 593,36 рубля, что и у неработающего. При этом относительный рост окажется выше — около 9,7%, поскольку исходная сумма была меньше.

Если такой пенсионер решит уволиться после апрельской индексации 2027 года, Соцфонд пересчитает его пенсию с учетом всех пропущенных повышений. В результате при сохранении 120 баллов ежемесячная выплата увеличится до 30 989,25 рубля.

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