«Расширенные полномочия»: адвокат Седоковой рассказала о доверенностях Тиммы

Тимма выдал Седоковой доверенность на распоряжение имуществом на 20 лет

Адвокат певицы Анны Седоковой Татьяна Стукалова рассказала о новых документах, представленных стороной певицы по делу о наследстве Яниса Тиммы. Об этом она сообщила в беседе с 5-tv.ru после очередного судебного заседания.

По словам юриста, защита направила возражения на новые исковые требования и передала суду пакет документов. Стукалова заявила, что считает требования другой стороны незаконными и необоснованными.

«Как мы уже неоднократно об этом говорили, наследодатель распорядился всем этим имуществом при жизни. Такого имущества на момент смерти его уже не было», — отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что сторона Седоковой считает брачный договор соответствующим закону, несмотря на то, что он был заключен в другой стране. Кроме того, защита представила суду три доверенности, которые Янис Тимма при жизни оформлял на Седокову.

«Там расширенные полномочия, одна доверенность на 20 лет», — рассказала Стукалова.

По ее словам, эти документы не заменяют брачный договор, однако, по мнению защиты, подтверждают волю баскетболиста и его доверие к супруге как до заключения брачного договора, так и после него.

«Это лишний раз говорит о том, что как до заключения брачного договора, так и после заключения брачного договора <…> он неоднократно так свою волю изъявлял, доверял Седоковой», — заявила адвокат.

Стукалова добавила, что последняя доверенность была оформлена российским нотариусом. По версии стороны певицы, все действия супругов с имуществом соответствовали брачному договору и являлись их совместным решением.

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