«Хлопки и женский визг»: Очевидцы о тройном убийстве на севере Москвы

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Василий Заика
Эксклюзив 83

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

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Фото, видео: Сергей Карандеев/ТАСС, Видео Ruptly, 5-tv.ru

Очевидцы в беседе с 5-tv.ru рассказали о тройном убийстве на севере Москвы. Инцидент произошел днем 18 июня в квартире одного из домов на улице Приорова. По предварительным данным, мужчина застрелил из охотничьего карабина малолетнего ребенка, его мать и бабушку, после чего покончил с собой.

«Я проживаю в соседнем доме. Пришел из магазина, смотрю, здесь очень много полиции, приехала реанимация. У жителей спросил — что случилось, сказали — выстрелы были. Два-три выстрела… После выстрелов закричала женщина… Там двое детей вместе с ней были. После этого буквально через 25 минут… Он не открывал дверь, сотрудники полиции взломали дверь и один из них крикнул: „Вижу труп!“. Пока на месте разбираются, никого не выводили, пока не знаем», — рассказал житель соседнего дома.

Житель подъезда, где разыгралась трагедия, услышал громкие хлопки и женские крики, когда вышел из квартиры на площадку и вызвал лифт.

«Я выходил из квартиры, стоял у лифта. Слышал хлопки и женский визг. Очень громкий и длинный. Я вызвал лифт, но задержался. Прислушался, визг продолжался, спустился на улицу и в этот момент подъехали патрульные с двух сторон. Говорят — покажи руки, покажи рюкзак, где стрельба была…», — сказал мужчина.

Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Уже известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель.

По данным источника ТАСС, подозреваемый в расправе над семьей ранее уже судим за кражу.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — расстрелявший семью на севере Москвы заходит в дом.

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