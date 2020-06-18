Россияне проявляют высокий интерес к голосованию по поправкам в Конституцию

Почти 12 тысяч россиян — жители труднодоступных местностей — уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Об этом было сказано на заседании профильной рабочей группы. Эксперты отмечают, что граждане проявляют высокий интерес к голосованию, понимают, что после принятия поправок страна начнет жить по-новому.

«Мы говорим, что у нас появляются новые правила игры. Мы говорим, что эти правила нацелены на семью, нацелены на развитие нашей страны с точки зрения экономической, нравственной, социальной, международной. Это, конечно, хорошая точка отсчета для развития со всех сторон», — сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В Москве сегодня тестируют систему дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Участие принимают жители столицы, которые уже зарегистрировались на порталах. В штабе по контролю и наблюдению заявляют, что пока идет все по плану. Ранее ЦИК принял решение, что онлайн-голосование будет проводиться с 25 по 30 июня только в двух пилотных регионах — Москве и Нижегородской области.