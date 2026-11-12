Между «ЗИЛом» и «Островом мечты» завершили проходку тоннеля Бирюлевской линии метро

Строители завершили проходку левого тоннеля на участке Бирюлевской линии метро между станциями «ЗИЛ» и «Остров мечты». Его протяженность составляет почти полтора километра. О завершении работ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Тоннель прокладывали с июня по ноябрь 2026 года с помощью тоннелепроходческого комплекса «Елена». Маршрут оказался технически сложным: щиту пришлось пройти под затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии, а также проспектами Лихачева и Андропова.

Максимальная глубина залегания тоннеля достигает 29 метров. Одним из наиболее сложных этапов стала проходка под оборотными тупиками станции «ЗИЛ» Троицкой линии. В некоторых местах расстояние между щитом и конструкциями действующего метро составляло менее метра.

Чтобы не допустить деформации существующих сооружений, специалисты снизили скорость движения комплекса и постоянно контролировали объем извлекаемого грунта. Положение щита и состояние поверхности круглосуточно отслеживали с помощью геодезических пунктов.

Дополнительную устойчивость грунту обеспечивало тампонирование образующихся пустот. Объем специального раствора корректировали в процессе работ, чтобы избежать просадок и других изменений грунтового массива.

Работы на участке между «ЗИЛом» и «Островом мечты» продолжаются: сейчас второй тоннель прокладывает щит «Виктория».

Параллельно комплекс «Ольга» ведет проходку левого тоннеля от станции «Кленовый бульвар» в направлении «Курьяново». Еще один щит — «Эсмина» — строит соединительную ветку между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями.

Ранее в 2026 году строители завершили оба тоннеля между «Островом мечты» и «Кленовым бульваром».

Бирюлевская линия московского метро

Бирюлевская линия начнется от станции «ЗИЛ» и пройдет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. По оценке столичных властей, к 2030 году там будут жить более 260 тысяч человек. После запуска линии время поездки до центра Москвы для жителей этих районов должно сократиться примерно в полтора раза.

Строительство Бирюлевского радиуса планируют завершить двумя очередями в 2028–2029 годах. Линия станет седьмой новой веткой московского метро, построенной с 2011 года, если учитывать Московское центральное кольцо. На ней будут работать современные поезда российского производства.

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