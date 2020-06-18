Фото и видео с места тройного убийства на севере Москвы
Трагедия разыгралась днем 18 июня в квартире одного из домов на улице Приорова.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, YouTube / СК РФ
5-tv.ru публикует фото и видео с места тройного убийства на севере Москвы. По предварительным данным, 21-летний Севастьян П. застрелил из охотничьего карабина малолетнего ребенка, его 22-летнюю мать Елизавету Х. и 51-летнюю бабушку Светлану Т., после чего покончил с собой.
Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Уже известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель.
«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото устроившего кровавую бойню в квартире на севере Москвы.
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