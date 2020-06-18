Фото и видео с места тройного убийства на севере Москвы

|
Василий Заика
Эксклюзив 156

Трагедия разыгралась днем 18 июня в квартире одного из домов на улице Приорова.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, YouTube / СК РФ

5-tv.ru публикует фото и видео с места тройного убийства на севере Москвы. По предварительным данным, 21-летний Севастьян П. застрелил из охотничьего карабина малолетнего ребенка, его 22-летнюю мать Елизавету Х. и 51-летнюю бабушку Светлану Т., после чего покончил с собой.

Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Уже известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель.

5-tv.ru

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото устроившего кровавую бойню в квартире на севере Москвы.

+30° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:21
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым
19:16
Приятные сюрпризы или горькие слезы: что принесет знакам зодиака летнее солнцестояние — 2020
19:05
Россияне проявляют высокий интерес к голосованию по поправкам в Конституцию
18:58
Не тернистый путь столичного мажора Игоря Ишаева
18:44
На Москву после рекордной жары обрушился ливень с градом — видео
18:36
Родственники жертвы ДТП с Ефремовым снова отказались от компенсации

Сейчас читают

Известный стилист оценила наряды Ирины Пеговой
Актриса театра им. Моссовета погибла под колесами поезда в Москве
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...