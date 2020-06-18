Фото устроившего кровавую бойню в квартире на севере Москвы

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Василий Заика
Эксклюзив 196

Погибшая в результате трагического инцидента девушка оказалась моделью Вячеслава Зайцева.

Фото устроившего кровавую бойню в квартире на севере Москвы

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Погибшая при стрельбе в квартире одного из домов на улице Приорова в Москве оказалась моделью Вячеслава Зайцева. Как стало известно 5-tv.ru, 22-летняя Елизавета Х. дефилировала на показах модного дома известного кутюрье.

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Жертвой кровавой бойни также стали годовалый сын девушки и ее мать — 51-летняя Светлана Т. Стоит отметить, что погибшие женщины 20 и 21 июня готовились праздновать свои дни рождения.

5-tv.ru


Уже известно, что стрельбу в квартире устроил 21-летний Севастьян П. После содеянного злоумышленник покончил с собой.

Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Уже известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказали очевидцы о тройном убийстве на севере Москвы.

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