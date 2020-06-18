В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, снятое кем-то из возможно соседей, который зафиксировали романтичное извинение на весь двор совершившего тройное убийство на улице Приорова в Москве влюбленного в свою будущую жертву Севастьяна.

«Я очень плохо себя вел! Все равно люблю! Прости меня!» — кричит на весь двор молодой человек, встав на подножку своего автомобиля.

«Браво!» — прозвучал комментарий кого-то из очевидцев.

Кто бы тогда мог предположить, что через какое-то время Севастьян придет в квартиру возлюбленной Елизаветы и убьет не только ее, но и маму с маленьким сыном.

В интервью 5-tv.ru друзья погибшей девушки рассказывал, что пара очень часто конфликтовала из-за сложного характера молодого человека. Подруга отмечает, что подозреваемый устраивал возлюбленной дикие сцены ревности. После того, как погибшая решила расстаться с парнем, он в буквальном смысле начал ее преследовать.

Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Уже известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель. После чего молодой человек в ходе ссоры расстрелял из карабина, на которое у него было официальное разрешение, полученное за четыре дня до трагедии, троих человек, включая ребенка. А потом свел счеты с жизнью.

По данным источника ТАСС, подозреваемый в расправе над семьей ранее уже судим за кражу.