Путин: ответственность за начало Второй мировой войны несут все ведущие страны

Владимир Путин написал статью, посвященную истории Второй мировой войны. Она опубликована в американском журнале National Interest. Президент размышляет о фактических уроках войны и дает оценку современному реваншизму. Решение написать материал глава государства объяснил ответственностью перед прошлым и будущими поколениями.

«Чем больше проходит времени, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями о военном периоде их жизни. Однако у меня уже нет такой возможности. И я храню эти разговоры в сердце. Люди моего возраста понимают, как важно, чтобы наши дети и внуки знали о лишениях, которые пришлось пережить их предкам. Откуда взялась их несгибаемая сила воли, которая поразила весь мир? Конечно, они защищали свой дом, свои близких. Но они также защищали свою Родину. Эта любовь отражается в сущности нашей нации», — написал глава государства.

По мнению Путина, за начало Второй мировой войны в той или иной степени несут ответственность все ведущие страны. Как пишет президент, основными факторами, которые «предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм государств и нежелание политических элит искать компромисс. И эти уроки должны учитывать современные политики.

«Сторонники пересмотра обстоятельств начала Второй мировой войны подрывают основы всего устройства нынешней Европы. Современная система международных отношений — один из самых важных итогов Второй мировой войны, и на нынешних лидерах лежит задача гарантировать, что она будет сохранена и улучшена», — написал Владимир Путин.

По мнению президента РФ, важную роль в поиске ответов на современные вызовы может сыграть инициированный им саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании. Президент считает, что повестка встречи важна и актуальна для всего мира.

В заключение Путин пишет, что только общая историческая память служит основой стабильности и безопасности на планете. Эксперты отмечают взвешенность изложения материала и внимание президента к архивным документам.

«В такой статье, которая достаточно прямолинейна, но в то же время объективна все-таки, она основана на анализе и обработке архивных документов, на которые президент ссылается. Он говорит не о переписывании истории. Он достаточно прагматично и для лидера большой страны достаточно самокритично говорит, что если сейчас расставляются точки над И, и может быть новые точки над И, то он говорит давайте расставлять точки над всеми И. Он говорит о том, чтобы говорить об истории без акцента, говорить на правильном языке истории», — отметил доцент кафедры Американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

В полном объеме статью Владимира Путина можно прочитать на сайте Кремля, в пятницу ее опубликуют ведущие российские издания.