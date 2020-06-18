National Interest опубликовал статью Путина об истории Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин написал статью, посвященную истории Второй мировой войны. Материал главы российского государства 18 июня был опубликован на страницах издания The National Interest.

Статья президента России носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В ней Владимир Путин призывает сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений. По мнению российского лидера, многие европейские политики, в частности представители Польши, пытаются «замести под ковер» факт Мюнхенского сговора.

Владимир Путин подчеркнул, что за словами о том, что война оставила неизгладимый след в истории каждой семьи, просматриваются судьбы миллионов человек, в особенности их страдания и боль утраты. Эти аспекты, помимо прочего, кроют под собой «гордость, правду и память».

Президент РФ рассказал, что для его родителей война стала ужасным испытанием блокадой Ленинграда, в котором скончался его двухлетний брат Виктор, а его матери удалось чудом остаться в живых.

«Мой отец, несмотря на то, что он был освобожден от военной службы, вызвался защищать свой родной город. Он принял то же решение, что и миллионы советских граждан. Он воевал на Невском пятачке и был тяжело ранен. И чем больше лет проходит, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако у меня больше нет возможности сделать это. Вот почему я берегу в своем сердце эти разговоры с отцом и матерью на эту тему», — пишет Владимир Путин.

Российский лидер в своей работе указал на роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Владимир Путин подчеркнул, что СССР внес в победу наибольший вклад. По его словам, Россия намерена твердо отстаивать основанную на фактах историческую правду.

Данное стремление особенно актуально в момент, когда некоторые партнеры РФ не готовы продолжать совместную работу по установлению реальных событий Второй мировой войны. Кроме того, Владимир Путин обращает внимание на значение саммита стран «ядерной пятерки» Совбеза ООН и доверительных отношений между их главами.

«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», — считает Владимир Путин.

Глава российского государства уверен, что предстоящая встреча лидеров «ядерной пятерки» позволит продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее, как и в 1945 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин написал статью о событиях Второй мировой войны.