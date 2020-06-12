Поисковики помогли внучке советского офицера отыскать могилу деда
Жительница Кубани знала только, что самолет майора Алексея Усенко сбили в Новгородской области, где похоронен герой было неизвестно 78 лет.
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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
До сих пор в местах боев находят тысячи безымянных солдатских могил. Установить личность погибшего — большая удача, найти родственников — настоящее чудо, которое возможно только, если о героях помнят.
Так произошло с майором Алексеем Усенко. Обломки его самолета обнаружили в Новгородской области. А на Кубани откликнулась внучка, которая своим долгом считала найти могилу дедушки, для нее он солдат «Бессмертного полка».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках акции «Вахта памяти» поисковики поднимают останки солдат Красной Армии со дна озера Вельё в Новгородской области.
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