Поисковики помогли внучке советского офицера отыскать могилу деда

До сих пор в местах боев находят тысячи безымянных солдатских могил. Установить личность погибшего — большая удача, найти родственников — настоящее чудо, которое возможно только, если о героях помнят.

Так произошло с майором Алексеем Усенко. Обломки его самолета обнаружили в Новгородской области. А на Кубани откликнулась внучка, которая своим долгом считала найти могилу дедушки, для нее он солдат «Бессмертного полка».

Максим Облендер узнал всю историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках акции «Вахта памяти» поисковики поднимают останки солдат Красной Армии со дна озера Вельё в Новгородской области.