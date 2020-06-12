Поисковики помогли внучке советского офицера отыскать могилу деда

Эфирная новость 46

Жительница Кубани знала только, что самолет майора Алексея Усенко сбили в Новгородской области, где похоронен герой было неизвестно 78 лет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

До сих пор в местах боев находят тысячи безымянных солдатских могил. Установить личность погибшего — большая удача, найти родственников — настоящее чудо, которое возможно только, если о героях помнят.

Так произошло с майором Алексеем Усенко. Обломки его самолета обнаружили в Новгородской области. А на Кубани откликнулась внучка, которая своим долгом считала найти могилу дедушки, для нее он солдат «Бессмертного полка».

Максим Облендер узнал всю историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках акции «Вахта памяти» поисковики поднимают останки солдат Красной Армии со дна озера Вельё в Новгородской области.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
«Удар все легче, пульс все чаще»: Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине
7:48
«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
7:36
Рецепт овощных оладьев: Легкое блюдо для летнего ужина
7:34
Космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
7:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
7:32
Исаакий-змеевик: как избежать беды в Змеиный праздник — 12 июня

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок