На Красной площади состоялась ночная репетиция Парада Победы
Организаторы окончательно определились с расстановкой сил и числом участников.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
На Красной площади завершились ночные репетиции парада Победы. Организаторы окончательно определились с расстановкой сил и числом участников.
Пеший строй будет сформирован более чем из сорока парадных расчетов — это солдаты и офицеры, курсанты военных училищ, кадеты, участники Всероссийского движения «Юнармия». В исторической части пройдут бойцы в форме времен Великой Отечественной войны. Затем на площадь выйдет механизированная колонна — 220 единиц исторической и современной военной техники.
К участию в параде допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекции. Все участники тренировались в масках и перчатках.
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