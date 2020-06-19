На Красной площади состоялась ночная репетиция Парада Победы

На Красной площади завершились ночные репетиции парада Победы. Организаторы окончательно определились с расстановкой сил и числом участников.

Пеший строй будет сформирован более чем из сорока парадных расчетов — это солдаты и офицеры, курсанты военных училищ, кадеты, участники Всероссийского движения «Юнармия». В исторической части пройдут бойцы в форме времен Великой Отечественной войны. Затем на площадь выйдет механизированная колонна — 220 единиц исторической и современной военной техники.

К участию в параде допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекции. Все участники тренировались в масках и перчатках.