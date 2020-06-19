На Красной площади состоялась ночная репетиция Парада Победы

Эфирная новость 31

Организаторы окончательно определились с расстановкой сил и числом участников.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

На Красной площади завершились ночные репетиции парада Победы. Организаторы окончательно определились с расстановкой сил и числом участников.

Пеший строй будет сформирован более чем из сорока парадных расчетов — это солдаты и офицеры, курсанты военных училищ, кадеты, участники Всероссийского движения «Юнармия». В исторической части пройдут бойцы в форме времен Великой Отечественной войны. Затем на площадь выйдет механизированная колонна — 220 единиц исторической и современной военной техники.

К участию в параде допущены в основном военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекции. Все участники тренировались в масках и перчатках.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
«Вы как девочка!» — Больная раком Александра Яковлева помолодела и похорошела
11:36
На Красной площади состоялась ночная репетиция Парада Победы
11:25
«Люди, остановитесь!» — Домогаров объяснил свой пост по итогам ДТП с Ефремовым
11:14
Видео: российские истребители поднимали на перехват бомбардировщиков США
10:51
В Москве пьяная женщина зарезала двух мужчин — видео
10:40
В сети затравили Пригожина за безобидное видео в самолете

Сейчас читают

«Мендель будет в гневе!» — президента Зеленского «женили» на Вере Брежневой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок