В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы с военной техникой
На боевых машинах экипажи установили фотографии своих родственников-фронтовиков.
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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru
Заключительная репетиция Парада Победы состоялась этой ночью в Екатеринбурге. Военнослужащие Центрального военного округа провели тренировку пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники.
Примечательно, что на боевых машинах экипажи установили фотографии своих родственников-фронтовиков, чтобы проехать с ними по главной площади уральской столицы.
«Вот, артиллерист, служил в должности командира взвода управления артиллерийской батареи. Войну закончил в Германии. Одр форсировал, на Украине был, то есть прошел довольно большой путь», — рассказал капитан Алексей Казанцев, командир артиллерийской батареи.
В репетиции принял участие сводный женский взвод почетного караула, расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок. Репетиции парадов полным ходом идут в 28 городах России.
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