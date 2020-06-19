В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы с военной техникой

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На боевых машинах экипажи установили фотографии своих родственников-фронтовиков.

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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

Заключительная репетиция Парада Победы состоялась этой ночью в Екатеринбурге. Военнослужащие Центрального военного округа провели тренировку пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники.

Примечательно, что на боевых машинах экипажи установили фотографии своих родственников-фронтовиков, чтобы проехать с ними по главной площади уральской столицы.

«Вот, артиллерист, служил в должности командира взвода управления артиллерийской батареи. Войну закончил в Германии. Одр форсировал, на Украине был, то есть прошел довольно большой путь», — рассказал капитан Алексей Казанцев, командир артиллерийской батареи.

В репетиции принял участие сводный женский взвод почетного караула, расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок. Репетиции парадов полным ходом идут в 28 городах России.

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