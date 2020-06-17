Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

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Репетиции парадов полным ходом идут в 28 городах России.

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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Ветеранов, которые станут почетными гостями Парада Победы в Москве, максимально обезопасят от возможной инфекции. За ними отправят специальные машины, водители которых предварительно сдадут тесты на коронавирус. Сопровождающих родственников или волонтеров тоже протестируют. А чтобы фронтовики могли наблюдать демонстрацию военной техники комфортно, без масок, их рассадят через два кресла.

Репетиции парадов полным ходом идут в 28 городах России. Например в Екатеринбурге этой ночью пешие расчеты впервые тренировались совместно с экипажами военной техники. На портале Минобороны опубликовали подробный список мероприятий, которые пройдут 24 июня: численность пеших колонн, порядок пролета авиации, маршруты техники, а также информацию о праздничных салютах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как проходит финальная подготовка к Параду Победы в Москве и Петербурге. В столице тщательно проверяют бронетехнику, которая проедет по брусчатке Красной площади. А на Дворцовой в Петербурге появилась разметка-ориентир для экипажей боевых машин.

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