Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Эксперты полагают, что это лишь попытка напугать.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: EPA / MICHAEL REYNOLDS / POOL
Вашингтон готов отказаться от каких-либо отношений с Китаем. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter. Что именно заставило американского лидера задуматься об этом варианте и пойдет ли президент на этот шаг — пока неизвестно.
«Возможно, я неясно выразился, но у США в политике при различных условиях остается вариант полного разрыва с Китаем», — подчеркнул американский лидер.
Впрочем, политологи говорят — так президент США просто хочет лишний раз надавить на Пекин. Трамп несколько раз обвинял Китай в сокрытии данных о первых случаях заражения коронавирусом. А теперь заявил, что распространить коронавирус могли преднамеренно. Впрочем, президент США тут же признал, что это всего лишь его предположение.
Читайте также
65%
0.14 78.29
-0.09
Нашли ошибку?