Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

Вашингтон готов отказаться от каких-либо отношений с Китаем. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter. Что именно заставило американского лидера задуматься об этом варианте и пойдет ли президент на этот шаг — пока неизвестно.

«Возможно, я неясно выразился, но у США в политике при различных условиях остается вариант полного разрыва с Китаем», — подчеркнул американский лидер.

Впрочем, политологи говорят — так президент США просто хочет лишний раз надавить на Пекин. Трамп несколько раз обвинял Китай в сокрытии данных о первых случаях заражения коронавирусом. А теперь заявил, что распространить коронавирус могли преднамеренно. Впрочем, президент США тут же признал, что это всего лишь его предположение.