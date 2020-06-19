Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

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Эксперты полагают, что это лишь попытка напугать.

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Фото, видео: EPA / MICHAEL REYNOLDS / POOL

Вашингтон готов отказаться от каких-либо отношений с Китаем. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter. Что именно заставило американского лидера задуматься об этом варианте и пойдет ли президент на этот шаг — пока неизвестно.

«Возможно, я неясно выразился, но у США в политике при различных условиях остается вариант полного разрыва с Китаем», — подчеркнул американский лидер.

Впрочем, политологи говорят — так президент США просто хочет лишний раз надавить на Пекин. Трамп несколько раз обвинял Китай в сокрытии данных о первых случаях заражения коронавирусом. А теперь заявил, что распространить коронавирус могли преднамеренно. Впрочем, президент США тут же признал, что это всего лишь его предположение.

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