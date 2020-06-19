В России могут усилить контроль за приемными семьями

Приемные семьи в России будут чаще подвергать проверкам. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают в Госдуме. Главная причина — участившиеся случаи жестокого обращения с детьми. Как сообщили «Известиям» в Следственном комитете, в этом году от действий опекунов и усыновителей пострадали полсотни детей. И это только те дела, которые дошли до суда.

Теперь же органы опеки будут обязаны посещать семьи один раз в два-три месяца. Проверять должны не только условия проживания, но и взаимоотношения между детьми и приемными родителями. Впрочем, эксперты к таким нововведениям относятся скептически.

Главная проблема — это перегрузка сотрудников органов опеки. На одного специалиста по примерным подсчетам сейчас приходится почти три тысячи детей. В Минпросвещения сообщили, что ведомство проводит масштабную работу по развитию института приемных семей и координации деятельности органов опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что московская школьница обвинила приемную мать в принуждении к сексу с начальником.16-летняя девочка утверждает, что родительница обещала ей денежное вознаграждение.