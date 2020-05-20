16-летняя девочка утверждает, что родительница обещала ей денежное вознаграждение.

Московская школьница обвинила приемную мать в принуждении к сексу с начальником

Фото: www.globallookpress.com © Adrian C. Nitu

Несовершеннолетняя москвичка обвинила приемную мать в том, что та, якобы, принуждала ее к сексу втроем со своим начальником. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что 16-летняя девочка была удочерена, когда ей было три года. После развода приемных родителей, она не захотела жить с матерью и ушла к отцу.

В марте текущего года на сайт московской прокуратуры пришло заявление от некоего гражданина Громова, который утверждал — его 42-летняя знакомая предложила ему вступить в половую связь с ней и ее 16-летней дочерью. Правоохранителям не удалось установить личность заявителя.

Позже с заявлением в полицию обратился отец девочки, который попросил принять меры в отношении своей бывшей супруги. Та, со слов дочки, уговаривала ее вступить в связь со своим начальником. Это якобы гарантировало несовершеннолетней денежное вознаграждение, а ее матери повышение по службе.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник главы Россельхознадзора подозревается в развращении 13-летней девочки.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
2:37
Генпрокуратура потребовала заблокировать видео о «чипировании» людей
2:14
Джастин Бибер жалеет, что лишился девственности до брака
1:56
Московская школьница обвинила приемную мать в принуждении к сексу с начальником
1:33
Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Подмосковье
1:06
День памяти мученика Акакия сотника: что можно и нельзя делать 20 мая?

Сейчас читают

ТОП-5 имен мальчиков-подкаблучников
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок