Московская школьница обвинила приемную мать в принуждении к сексу с начальником

Несовершеннолетняя москвичка обвинила приемную мать в том, что та, якобы, принуждала ее к сексу втроем со своим начальником. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что 16-летняя девочка была удочерена, когда ей было три года. После развода приемных родителей, она не захотела жить с матерью и ушла к отцу.

В марте текущего года на сайт московской прокуратуры пришло заявление от некоего гражданина Громова, который утверждал — его 42-летняя знакомая предложила ему вступить в половую связь с ней и ее 16-летней дочерью. Правоохранителям не удалось установить личность заявителя.

Позже с заявлением в полицию обратился отец девочки, который попросил принять меры в отношении своей бывшей супруги. Та, со слов дочки, уговаривала ее вступить в связь со своим начальником. Это якобы гарантировало несовершеннолетней денежное вознаграждение, а ее матери повышение по службе.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

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