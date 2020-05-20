Московская школьница обвинила приемную мать в принуждении к сексу с начальником
16-летняя девочка утверждает, что родительница обещала ей денежное вознаграждение.
Фото: www.globallookpress.com © Adrian C. Nitu
Несовершеннолетняя москвичка обвинила приемную мать в том, что та, якобы, принуждала ее к сексу втроем со своим начальником. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Известно, что 16-летняя девочка была удочерена, когда ей было три года. После развода приемных родителей, она не захотела жить с матерью и ушла к отцу.
В марте текущего года на сайт московской прокуратуры пришло заявление от некоего гражданина Громова, который утверждал — его 42-летняя знакомая предложила ему вступить в половую связь с ней и ее 16-летней дочерью. Правоохранителям не удалось установить личность заявителя.
Позже с заявлением в полицию обратился отец девочки, который попросил принять меры в отношении своей бывшей супруги. Та, со слов дочки, уговаривала ее вступить в связь со своим начальником. Это якобы гарантировало несовершеннолетней денежное вознаграждение, а ее матери повышение по службе.
Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что помощник главы Россельхознадзора подозревается в развращении 13-летней девочки.
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