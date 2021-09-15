ТОП-4 знака зодиака, представителям которых постоянно разбивают сердца

С детства нам читают сказки о прекрасных принцессах, отважных рыцарях и крепкой любви. Однако в жизни, зачастую, все гораздо прозаичнее: кто-то безответно влюбляется, кого-то бросают. В общем, чтобы встретить ту самую вторую половинку, нужно изрядно потрудиться.

Иногда люди ловятся себя на мысли, что просто созданы для одиночества. Как уверяют ведущие астрологи, это большое заблуждение. Ведь любой человек достоин счастья и любви. Правда, среди прочих все же есть четыре знака зодиака, представителям которых чаще всего разбивают сердца.

Рак

От рождения Раки — крайне ранимые и сентиментальные личности. После расставания со второй половинкой они буквально место себе не находят, вследствие чего часами перечитывают старые любовные послания и нередко выводят бывшего на разговор, высматривая в словах и фразах «тайные» знаки. Таким людям важно проще смотреть на жизнь и не печалиться из-за маленькой неудачи. Иначе — накопленный негатив будет следовать за Раками и в новых отношениях, что неминуемо приведет к очередному разрыву.

Дева

Представители этого знака зачастую не способны вести адекватный диалог с партнером. Так, например, им важно показать собственную значимость и все время ждать от избранника первых шагов. В частности, Девы могут упрекнуть любимого в том, что тот якобы не интересуется их жизнью, но когда партнер начнет регулярно звонить с вопросом: «Как дела?», просто выключат звук на телефоне. Эта ролевая игра поначалу забавляет Дев, вот только вторая половинка вряд ли будет долго терпеть пренебрежительное отношение.

Стрелец

Стрельцы обожают быть в центре внимания и получать комплименты. Их завышенная самооценка в данном случае играет злую шутку: надеясь на особое отношение, как к царственной персоне, Стрельцы нередко оказываются у разбитого корыта. Ведь им нужен принц на белом коне, а не какой-нибудь менеджер среднего звена. При этом Стрельцы не учитывают, что в обычной жизни «принцы» знают себе цену и никогда не будут пресмыкаться перед человеком, пусть даже и самым близким. В результате — Стрельцы часто остаются одинокими или залечивают раны от бесконечных краткосрочных романов.

Рыбы

Главная проблема Рыб — их наивность, непосредственность и доверчивость. Эти качества настолько редки сегодня, что противоположный пол скорее увидит в Рыбе друга, нежели любовника. Представители этого знака не способны манипулировать людьми хоть в какой-либо мере, что является неотъемлемой частью флирта на начальном этапе отношений. Искренность, доброта и излишняя сентиментальность, безусловно, прекрасные черты характера, однако именно они в данном случае приносят разочарования.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 знака зодиака, представители которых сами уничтожают свою любовь.